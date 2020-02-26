МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть опускаются в среду вечером в пределах 2,6%, а стоимость нефти марки Brent упала ниже 53 долларов за баррель, что является минимумом с января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.46 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 2,64%, до 52,83 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,3%, до 48,75 доллара за баррель.

После роста почти на 1% на фоне публикации статистики по запасам нефти в США, котировки перешли к снижению более чем на 2% из-за сохранения рисков вокруг распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье.