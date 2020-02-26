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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть опускаются в среду вечером в более чем на 3%, а стоимость нефти марки Brent упала ниже 53 долларов за баррель, что является минимумом с января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.56 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 3,21%, до 52,53 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,01%, до 48,38 доллара за баррель.

После роста почти на 1% на фоне публикации статистики по запасам нефти в США, котировки перешли к снижению более чем на 2% из-за сохранения рисков вокруг распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье.

Число заразившихся коронавирусом продолжает увеличиваться. Так, во Франции зафиксировали уже 18 случаев заражения, в Канаде — 12, в Испании — 10, в США — 59 случаев.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики, в том числе торговли, перевозок и туризма. Инвесторы считают, что ситуация может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится на нефтяном спросе. С начала недели опасения по коронавирусу привели к распродаже на фондовых и нефтяном рынках.