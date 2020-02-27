САРАТОВ, 27 фев /ПРАЙМ/. АО "Транснефть-Дружба" в июле приступит к выносу нефтепровода в обход Кузнецка Пензенской области, где в опасной близости к трубопроводу располагаются около 100 жилых домов, сообщила в среду пресс-служба губернатора.

Губернатор Иван Белозерцев и гендиректор "Транснефть-Дружбы" Роман Камозин в среду подписали "дорожную карту" по решению проблемы в Кузнецке.

"Как сообщил Роман Камозин, работа по переносу опасных промышленных объектов начнется в июле 2020 года. Соответствующие договоренности достигнуты между АО "Транснефть" и правительством Пензенской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году на реализацию проекта выделено финансирование из федерального бюджета, и "в сжатые сроки будут выделены участки для строительно-монтажных работ".

"Я как губернатор заинтересован в переносе объекта, в безопасности людей. Проблема серьезная, мы в течение длительного времени ею занимались вместе с представителями "Транснефти", районной администрации, с местными жителями. Вопрос должен быть решен как можно быстрее", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Власти Пензенской области и руководство АО "Транснефть — Дружба" 29 марта 2017 года договорились о разработке "дорожной карты" для решения проблемы в Кузнецке, где в опасной близости к трубопроводу располагаются около 100 жилых домов. По данным властей региона, "Транснефть" выразила готовность реализовать техническое решение вопроса, не связанное с переселением людей. Ранее вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов сообщил, что компания решила сдвинуть с 2024 на 2019-2020 годы срок выноса нефтепровода в обход Кузнецка, а защитные мероприятия в городе будут решены до конца 2017 года. Позднее он уточнил, что завершить вынос нефтепровода в обход города планируется ориентировочно к 2022 году.

До этого депутаты Кузнецка направили обращение в правительство РФ с просьбой решить вопрос с выносом трубопровода за пределы города. Этому предшествовали судебные процессы по искам "Транснефти" о сносе жилых домов в Кузнецке вблизи нефтепровода, которые затем были оставлены без рассмотрения из-за неявки сторон.