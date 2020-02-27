МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Kilton Overseas Limited, подконтрольная Михаилу и Саиду Гуцериевым, увеличила свою долю в "Кузбасской топливной компании" до 51,7026%, следует из сообщения КТК.

Ранее доля входящей в группу "Сафмар" Kilton Overseas составляла 46,1406%, изменение произошло 14 февраля текущего года.

Весной прошлого года Гуцериевы через кипрские Kilton Overseas, Rontelor Holdings и Hemfield Finance стали владельцами 18,9% в КТК. А в конце октября инвестиционный фонд Prosperity Capital Management заявил о продаже в пользу Kilton 27,24% акций компании. Сумма сделки составила 82,9 миллиона долларов, цена одной акции — 196,27 рубля. В результате доля Гуцериевых выросла примерно до 46,14%.

В соответствии с законодательством Kilton Overseas в ноябре 2019 года выставила оферту другим владельцам угольной компании по аналогичной цене. Предложение касалось выкупа 53 459 997 обыкновенных акций (53,86%).

Весь уставный капитал КТК составляет 99 258 355 обыкновенных акций номиналом 0,2 рубля.

"Кузбасская топливная компания" — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. В январе-сентябре 2019 года КТК увеличила производство угля на 1% — до 11,56 миллиона тонн.