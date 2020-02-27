МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco спустя несколько месяцев после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на саудовской бирже Tadawul начала раннюю подготовку к листингу за рубежом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд

"Крупнейшая в мире публичная компания ведет переговоры с банками Уолл-стрит, чтобы подготовить варианты второго листинга, за рубежом", — пишет агентство, ссылаясь на источники. Отмечается, что обсуждения идут, в том числе, с банками, которые участвовали в IPO Aramco в декабре.

При этом размещение бумаг саудовской госкомпании на иностранной бирже до конца текущего года маловероятно, учитывая рыночные условия и пессимистичные прогнозы по ценам на нефть, отмечают собеседники агентства.

Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul в начале декабря, Саудовская Аравия тогда продала инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов. Акции были размещены по верхней границе диапазона — 32 риала (8,53 доллара) за штуку, а рыночная капитализация компании составила рекордные для всего мира 1,7 триллиона долларов. В рамках реализации опциона доразмещения (для стабилизации котировок после IPO) были проданы акции еще на 3,8 миллиарда долларов, таким образом общий объем IPO достиг 29,4 миллиарда долларов.

Торги стартовали 11 декабря с котировки в 35,2 риала, что соответствовало максимально возможному дневному росту в 10%. В первые дни торгов стоимость акций росла и достигала 38 риалов, а с 17 декабря начала постепенно снижаться. В четверг, 27 февраля, бумаги торгуются на уровне 33,25 риала. Таким образом, с начала торгов они потеряли в цене порядка 5,5%, однако все еще дороже цены IPO примерно на 4%.

В середине декабря СМИ сообщали, что Саудовская Аравия провела ряд встреч с международными инвесторами для оценки перспективы листинга акций Saudi Aramco на азиатской торговой площадке.