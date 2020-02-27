МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти, сократит в марте поставки сырой нефти в Китай минимум на 500 тысяч баррелей в сутки из-за снижения спроса, вызванного вспышкой коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия… в марте сократит поставки сырой нефти в Китай как минимум на 500 000 баррелей в сутки из-за снижения спроса на нефтеперерабатывающих заводах из-за вспышки коронавируса", — говорится в сообщении.

По словам источников, Китай обычно импортирует от 1,8 до 2 миллионов баррелей в сутки.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных почти достигло 3,5 тысячи, скончались 54 человека.