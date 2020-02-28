МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Австрия против санкций США в отношении "Северного потока-2", надеется, проект будет завершен, несмотря на них, заявил в интервью РИА Новости посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.

"Австрия поддерживает проект "Северный поток-2", потому что он считается важным для надежного и эффективного газоснабжения, а следовательно — для энергетической безопасности Европы. И мы исходим из того, что он, несмотря на американские санкции, будет завершен", — сказал Айгнер. При этом собеседник агентства напомнил, что проект ведется с участием не правительства Австрии, а австрийской энергетической компании OMV.

"С точки зрения Австрии, речь идет об улучшении энергетической безопасности для всех стран Европы. Россия при этом, как поставщик энергии, играет важную роль. С 1968 года она надежно обеспечивает энергией Австрию. В целом наша страна негативно относится к экстерриториальным санкциям", — подчеркнул посол.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Против "Северного потока-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.