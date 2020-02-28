ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев — ПРАЙМ. Сеть АЗС "Газпром нефти" приостановила продажу бензина АИ-95 на заправке в Обнинске в Калужской области из-за жалоб автомобилистов, что их машины не едут после заправки, следует из сообщения модератора аккаунта АЗС "Газпром нефти" в соцсети "ВКонтакте".

В четверг вечером в группе "Типичный Обнинск" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео подписчика, в котором он рассказал, что его автомобиль встал после заправки бензином АИ-95 на АЗС №430 на Киевском шоссе в Обнинске, машину пришлось эвакуировать. Водитель рассказал, что в аналогичной ситуации оказались и другие автомобилисты. В пояснении к видео говорится, что за день произошло 12 аналогичных случаев. В комментариях к видео пользователи выложили свои ролики, где продемонстрировали бензин, которым заправились, утверждая, что это вода.

В ответ на это сообщение модератор официальной страницы АЗС "Газпром нефти" в соцсети опубликовал комментарий: "Сетью АЗС "Газпромнефть" проводится проверка качества бензина АИ-95 на АЗС №430 в г. Обнинск. Реализация АИ-95 оперативно остановлена. Проведен отбор проб топлива для анализа в испытательной лаборатории".

Компания в своем сообщении также подчеркнула, что в случае выявления технических неисправностей в работе автомобиля после заправки на АЗС №430, водители могут обратиться с официальной претензией, составленной в адрес компании. Все обращения клиентов будут рассмотрены в установленные законом сроки.