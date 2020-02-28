МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Группа "Россети" поддержала идею введения единых тарифов в электроэнергетике для субъектов РФ, озвученную спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

"Компания "Россети" поддерживает инициативу, предложенную 28 февраля 2020 года председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, по введению в РФ единой государственной политики в области установления тарифов в электроэнергетике. В настоящее время единые — котловые — тарифы на услуги по передаче электрической энергии на одном уровне напряжения могут различаться в несколько раз в зависимости от субъекта РФ", — сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Павел Гребцов.

Он привел пример Иркутской области, где тарифы на передачу электроэнергии в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии и в 8 раз ниже, чем в Республике Тыва. Причиной этого является сформированный в регионе еще в советские годы комплекс энергоемких производств (цветная металлургия, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность) и три гидроэлектростанции.

Однако, по словам Гребцова, такой разрыв приводит к дискриминации потребителей услуг по передаче электрической энергии и является экономическим барьером для инвестиций в субъекты РФ, где установлен высокий тариф. Создание единого тарифного пространства на различных территориях приведет к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс к экономическому развитию большинства субъектов РФ.