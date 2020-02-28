МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в последний рабочий день зимы закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) падением котировок на 5-13%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 5,59%, до 6,05 доллара, "Новатэка" — на 6,64%, до 143,3 долларов, "Лукойла" — на 6,46%, до 85,12 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 7,63%, до 6,03 доллара, "Газпром нефти" — на 10,63%, до 29 долларов.

Цена расписок "Норникеля" упала на 6,36%, до 30,06 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 7,92%, до 12,09 доллара, НЛМК — на 5,86%, до 18,94 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 6,27%, достигнув 1,27 доллара, Сбербанка — опустились на 4,81%, до 14,06 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", обвалилась на 7,2%, до 21,9 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 13,23%, до 4,54 доллара, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 4,68%, до 10,89 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 11,45%, до 2,32 доллара.