МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. США через Турцию продают нефть с сирийских месторождений в другие страны, сказал министр внутренней торговли Сирии Атеф Надаф.

"Наш враг – Соединенные Штаты, — они продают ее (нефть). (Продают) Турции и так далее. Через Турцию и далее. А в других районах Сирии, где есть нефть, полностью разрушена инфраструктура, разрушены железные дороги и разрушены все электростанции. У нас нет электричества, а если нет электричества, то нет и местного производства", — сказал Атеф Надаф в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что Сирия вынуждена импортировать нефть, которую можно купить только за доллары. При этом он напомнил, что сирийские банки, включая центробанк, находятся под санкциями, а любые денежные переводы в Сирию из-за рубежа запрещены.

В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом Трамп добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.