КИЕВ, 29 фев /ПРАЙМ/. Сокращение добычи газа на Украине связано с отсутствием профессионалов в управлении, считает исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

"В будущем мы должны, во-первых, превратить "Нафтогаз" в определенную платформу для партнерства с иностранными компаниями, которое бы приносило технологии и реальные инвестиции. Вот, к сожалению, могу сказать, что при новом менеджменте "Нафтогаза" за 5 лет мы не привлекли ни копейки внешних инвестиций", — сказал Витренко в "Счастливом интервью" в эфире телеканала "Прямой".

Он подчеркнул, что Украине следует наращивать собственную добычу газа. Сокращение добычи происходит, по его мнению, из-за отсутствия профессиональных кадров в управлении. "Существует определенная корреляция между отсутствием профессионалов в управлении и сокращением добычи", — сказал он.

Ранее директор интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что добычу глубоких залежей газа, разработку шельфового газового месторождения "Дельфин" в Черном море и добычу газа из сланцевых пород планируют начать на Украине в рамках новой десятилетней стратегии "Трезубец", направленной на увеличение добычи газа.