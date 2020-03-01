ВАШИНГТОН, 1 фев /ПРАЙМ/. Крупная энергетическая конференция CERAWeek, которая проходит ежегодно в американском Хьюстоне, отменена из-за коронавируса, сообщили в воскресенье организаторы.

"В свете развития обстановки мы отменяем CERAWeek 2020 года, которая должна была пройти 9-13 марта в Хьюстоне. Мы делаем это с глубоким разочарованием. В последние несколько дней широко распространилась обеспокоенность относительно коронавируса COVID-19", — говорится в письме организаторов, которое получили зарегистрированные участники и гости конференции.

В сообщении отмечается, что власти США ужесточили требования въезда в страну и отменили ряд мероприятий.

В конференции в Хьюстоне должны были принять участие делегаты из 80 стран, включая руководителей крупнейших энергетических компаний и министров энергетики.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.