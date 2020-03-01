МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, дополняющий Кодекс торгового мореплавания возможностью каботажа под иностранным флагом, документ опубликован на портале правовой информации.

Госдума в феврале приняла правительственный закон, по которому кабмин будет наделен полномочиями принимать решения об использовании судов под иностранными флагами при некоторых видах работ, на осуществление которых суда под российским флагом имеют преимущественное право.

Согласно документу, каботаж с использованием судов под иностранным флагом может осуществляться в соответствии с международными договорами России или в случаях и в порядке, установленных российским правительством.

В декабре в Кодексе торгового мореплавания за судами под российским флагом было закреплено исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Также это касается перевозок нефти, природного газа, в том числе в сжиженном состоянии (СПГ), а также газового конденсата и угля.

В 2019 году правительство разрешило до 30 декабря 2043 года ряду судов под иностранным флагом перевозки СПГ по Севморпути. Кабмин также распорядился разрешить до 30 декабря 2021 года международные морские перевозки природного газа и газового конденсата (при погрузке в Сабетте до первого пункта выгрузки или перегрузки) иными судами под иностранным флагом, договоры фрахтования которых заключены не более чем на полгода.