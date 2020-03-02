МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Газпром" оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений на Ямале, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы РФПИ.

Проект предварительно оценивается в 14,1 миллиарда долларов. В конце 2019 года он обсуждался с саудовской SABIC и азербайджанской SOCAR, говорят два собеседника издания, а также федеральный чиновник, но чем завершились переговоры – не сообщают.

Новый проект "Газпрома" подразумевает строительство двух гигантских заводов – газоперерабатывающего и газохимического. Оценка стоимости газоперерабатывающего завода мощностью 40 миллиардов кубометров газа — 4,3 миллиарда долларов, газохимического комбината мощностью 2,1 миллиона тонн полиэтилена — 9,8 миллиарда долларов. Эти цифры рассчитывались на примере аналогичного комплекса меньшей мощности, который SOCAR и немецкая Linde AG планируют построить рядом с Баку, пишет газета со ссылкой на материалы РФПИ.

Отдельно в материалах подчеркивается, что "опыт SOCAR и Linde подтверждает наличие эффективного инженерно-технологического решения для переработки газа с содержанием этана ниже 5%".

Большую часть инвестиций, 9,9 миллиарда долларов (70%), предполагается привлечь в виде долгового финансирования, остальные затраты покроют инвесторы. "Момент принятия инвестиционного решения еще не близок, но проект детально проработан, и шансы на его реализацию высоки", — сообщил изданию федеральный чиновник.

Представитель РФПИ заявил газете, что фонд считает направление нефте- и газохимии крайне перспективным для инвестиций и рассматривает несколько проектов в этой сфере. Но комментировать конкретные проекты и подлинность материалов он не стал. В "Газпроме" от комментариев отказались. В SABIC и SOCAR не ответили на запросы издания.

Бованенковский кластер включает в себя три месторождения – Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское. Они составляют основу для развития на полуострове Ямал крупного центра газодобычи. По мнению федерального чиновника, строительство в Арктике не должно стать проблемой: "У "Газпрома" на этих месторождениях хорошо развитая инфраструктура, есть готовая железнодорожная ветка, которая идет прямо до Бованенкова. После завершения стройки ее же наряду с Северным морским путем можно использовать для вывоза готовой продукции".