МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин решил "сверить позиции" с крупнейшими российскими нефтяными компаниями перед тем, как министр энергетики Александр Новак отправится на встречу ОПЕК+. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отказавшись ответить на вопрос, с какими выводами глава Минэнерго поедет в Вену.

Ранее в воскресенье, 1 марта, глава государства провел встречи с представителями правительства и нефтегазовых компаний, где речь шла о ситуации на мировых рынках на фоне распространения коронавируса.

"Это совещание не имело своей целью принять какое-то конкретное решение. Вы знаете, что по конкретному вопросу о сокращении в рамках ОПЕК+ будут контакты на этой неделе, в середине этой недели, в Вену отправится наш министр Новак. И вот как раз перед этой поездкой, перед этими контактами речь шла о том, чтоб сверить позиции, обменяться мнениями о том влиянии, которое на мировую экономику, тенденции, конъюнктуру по ценам на энергоносители может оказывать ситуация с коронавирусом. Такой обмен мнениями, разговор состоялся", — сказал Песков журналистам.

Он также сообщил, что в графике Путина пока нет планов переговоров с генсеком ОПЕК и руководством Саудовской Аравии по ситуации на рынке нефти.

Цены на нефть на прошедшей неделе падали из-за рисков распространения коронавируса. В пятницу котировки WTI опускались более чем на 6%, а Brent — более чем на 5%, к вечеру цены замедлили темпы падения.