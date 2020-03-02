МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Европейские компании Trafigura, Total и Gunvor выиграли тендер "Роснефти" на продажу ее нефти марок Urals и CPC в апреле-сентябре текущего года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, Total и Gunvor получили право на отгрузку до 9 миллионов тонн нефти марки Urals из портов Приморска и Усть-Луги в течение шести месяцев в 2020 году. Они добавили, что на этот раз премии, предложенные к формуле цены "Роснефти", были немного выше, чем в предыдущем тендере.

В то же время нефтетрейдер Trafigura получил право на отгрузку от 1,3 миллиона до 5,28 миллиона тонн нефти Urals из порта Новороссийск.

Агентство добавляет, что "Роснефть" собрала заявки на участие в тендере 10 февраля. Результаты должны быть официально объявлены не позднее 6 марта.