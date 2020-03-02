МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе-феврале снизилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 126,014 миллиарда кубометров, в том числе в феврале — на 2,4%, до 60,404 миллиарда, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе, согласно данным ЦДУ, "Новатэк" в январе-феврале увеличил добычу газа на 4,9%, до 11,77 миллиарда кубометров, в феврале показатель составил 5,571 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Роснефтью" в январе-феврале выросла на 1,1%, до 7,503 миллиарда кубометров, в феврале показатель составил 3,589 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Газпром нефтью" выросла по итогам января-февраля на 14,8%, до 3,724 миллиарда кубометров, в феврале компания добыла 1,818 миллиарда кубометров газа. "Лукойл" нарастил в январе-феврале добычу газа на 6,6%, до 3,58 миллиарда кубометров, в феврале показатель составил 1,738 миллиарда.

Добыча газа "Сургутнефтегазом" за эти два месяца выросла на 3,2%, до 1,6 миллиарда кубометров, по итогам февраля компания добыла 771,1 миллиона кубометров газа. Добыча газа "Русснефтью" выросла в январе-феврале на 10,2%, до 432,6 миллиона кубометров, в феврале добыча составила 209, 5 миллиона кубометров газа.

В свою очередь, "Татнефть" за этот период снизила добычу газа на 2,4%, до 156,5 миллиона кубометров, в феврале компания добыла 76,6 миллиона кубометров газа.