КАРАКАС, 2 мар — ПРАЙМ. Два топ-менеджера венесуэльской нефтяной компании PDVSA, задержанные в Каракасе, передавали конфиденциальную информацию стратегического характера правительству США, которое таким образом получало возможность вредить нефтяной отрасли Венесуэлы, сообщает специальная комиссия по реструктуризации предприятия.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 28 февраля, сотрудники венесуэльской разведки арестовали двух руководителей подразделения снабжения и торговли PDVSA.

Сообщается, что задержанные Альфредо Марсиаль Чиринос Асуахе и Арвенис Торреальба передавали в США данные об операциях в отрасли, включая динамику продаж венесуэльской нефти, а также информацию о логистических возможностях компании и ее партнеров.

"Представители отрасли просят генпрокуратуру начать уголовное расследование в отношении деяний, совершенных этими лицами, чтобы определить их меру ответственности", — говорится в коммюнике, озвученном в эфире гостелеканала Венесуэлы.

Двадцатого февраля на фоне ужесточения санкций со стороны минфина США против торговых контрагентов венесуэльской нефтяной компании президент Николас Мадуро заявил о чрезвычайном положении и начал реформу в отрасли. Комиссию по реструктуризации компании возглавил вице-президент по экономике Венесуэлы Тарек Аль Аиссами.

В субботу, 29 февраля, стало известно о серьезных перестановках в руководстве PDVSA — указом президента назначены новые вице-президенты компании по разведке и добыче, переработке, торговле и поставкам, финансам и персоналу.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.