МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Сибур Холдинга" в 2019 году по РСБУ составила 111,911 миллиарда рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с 2018 годом, следует из отчетности компании.

Выручка холдинга по итогам года снизилась на 4,8%, до 462,95 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 3%, до 316,581 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании в 2019 году снизилась на 18% и составила 146,37 миллиарда рублей.

Прибыль от продаж снизилась на 27,6%, составив 96,536 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 135,61 миллиарда рублей, что на 3,2% больше, чем в 2018 году.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 192,482 миллиарда рублей против 166,647 миллиарда рублей на конец 2018 года (увеличение на 15,5%). Краткосрочные обязательства на конец 2019 года составили 184,897 миллиарда рублей против 193,074 миллиарда рублей годом ранее (снижение на 4,2%).

"Сибур" — ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.