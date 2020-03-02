БРЮССЕЛЬ, 2 мар /ПРАЙМ/. Вице-президент "Лукойла" по стратегическому планированию Леонид Федун не исключил, что страны ОПЕК+ могут вместе сократить добычу нефти на 0,6-1 миллиона баррелей в сутки, в частности, Россия может взять на себя сокращение в объёме 200-300 тысяч баррелей в сутки.

"Моя экспертная оценка, что это будет сокращение от 600 тысяч баррелей до 1 миллиона баррелей (в сутки — ред.), а может даже и больше. Это все ОПЕК+, я думаю, что большую часть сокращения возьмёт Саудовская Аравия, Россия — 200-300 тысяч (баррелей в сутки — ред.)", — сказал Федун журналистам.