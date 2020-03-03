По просьбе компании второй абзац дается в новой редакции

МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Совет директоров "Сибура" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 34,333 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Направить на выплату дивидендов акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам 2019 года 34,3 миллиарда рублей. С учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам шести месяцев 2019 отчетного года в размере 16,7 миллиарда рублей выплатить дивиденды в денежной форме в размере 8,06 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 17,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Также совет директоров определили дату проведения годового собрания акционеров — 2 апреля.

В феврале председатель правления "Сибур холдинга" Дмитрий Конов на пресс-конференции сообщил журналистам, что "Сибур" в вопросе выплат дивидендов за 2019 год будет придерживаться дивидендной политики, предполагающей выплаты не менее 35% от скорректированной прибыли по МСФО.

"Сибур" — ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.