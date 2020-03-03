МОСКВА, 3 мар — РИа Новости/Прайм. ОАО "РЖД" до 2021 года ввело скидки до 25% к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля из основных угледобывающих регионов России, в частности через Казахстан в Китай и через порты Северо-Запада, сообщил журналистам представитель компании.

По его словам, в рамках взаимодействия РЖД с угольными компаниями и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым удалось достичь договоренностей о формировании конкурентоспособных ценовых условий перевозок угля на фоне негативной рыночной конъюнктуры.

"ОАО "РЖД" приняты решения о максимальном снижении тарифов на экспортные перевозки углей энергетических марок из основных угледобывающих регионов России до конца 2020 года. Понижающий коэффициент будет действовать на перевозки, осуществленные с 1 марта по 31 декабря 2020 года", — сказал представитель компании.

В частности, в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3000 километров будет скидка 12,8%.

Скидка в направлении российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов с Китаем – Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос составит 25% при расстоянии перевозки до 3000 километров и 12,8% при расстоянии перевозки свыше 3000 километров.

"В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами", — отметил собеседник СМИ.