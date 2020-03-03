БРЮССЕЛЬ, 3 мар /ПРАЙМ/. Повышение температуры в Арктике примерно на 7-8 градусов может привести к экологической катастрофе за счет эффекта взрыва углеродной бомбы, поскольку в вечной мерзлоте содержится гигантское количество растворенного метана, сообщил вице-президент по стратегическому планированию и совладелец крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун.

"Являясь частью Европы, нельзя находиться не в тех, в первую очередь, климатических тенденциях, которые сегодня существуют. Мы прекрасно понимаем, что пока российское правительство не углубилось в эти темы. Например, я встречался с руководителями министерства экономики, министерства финансов — они пока очень мало над этой темой думают. Но я думаю, что большинство российских предпринимателей уже понимают необходимость этой задачи, особенно, если будут введены так называемые трансграничные карбоновые налоги, которые заставят задуматься практически всех. Это первая часть мотивации", — сказал Федун, выступая на презентации компании на тему "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года".

"А вторая часть мотивации — это общечеловеческая, поскольку Россия может быть в числе наиболее пострадавших стран от климатических изменений. Если в целом температура в мире повысится на 2,5-3 градуса, то у нас на севере это может быть 7-8, поскольку Арктика наиболее ранимая для климатических изменений", — добавил топ-менеджер.

По его словам, такое повышение температуры в Арктике неминуемо приведет к экологической катастрофе, так как миллиарды тонн метана могут быть высвобождены из вечной мерзлоты, что приведет к взрывному росту выбросов СО2.

"Я как человек, который работал в этом регионе, могу реально сказать, что там находится реальная углеродная бомба. Это гигантское количество метана, растворенное в вечной мерзлоте. Если вечная мерзлота начнет подтаивать, то это может быть эффект "домино", когда мы будем говорить уже о сотнях миллионах тонн выборов СО2 в атмосферу. Этого допустить нельзя. Поэтому мы очень активно этой темой занимаемся", — добавил он.