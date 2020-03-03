БРЮССЕЛЬ, 3 мар /ПРАЙМ/. Переход на установку "зелёного" водорода на заводах, а также леса и болота помогут к 2035-2040 году переломить тенденцию эмиссии СО2, сообщил вице-президент по стратегическому планированию и совладелец крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун.

"Необходимо создать систему улавливания СО2, с тем, чтобы помогать атмосфере Земли, ее экосистеме и нашим лесам уменьшать количество выбросов", — сказал Федун, выступая на презентации компании на тему "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года".

По его мнению, для этого существует два метода. Первый предполагает переход производственных предприятий на установку "зеленого" водорода.

"Например, если перейти на установки "зелёного" водорода на наших заводах, мы можем сократить эмиссию (СО2) примерно на 3-4 миллиона тонн, это много в масштабах", — сказал Федун, отметив, что водородные установки будут работать от ветроэлектроэнергии, так как солнца в России мало.

Второй метод заключается в способности лесов и болот поглощать в большом количестве углекислый газ, добавил он.

"Самые естественные резервуары поглощения СО2 — это леса и болота. Болотами мы ещё не занимались, но я знаю, что у них гигантский потенциал. Если вкладывать деньги сюда, если правильно развиваться, то мы можем сделать так, что позволим нормально развиваться развивающимся странам, подтягиваться постепенно до уровня энергопотребления стандартов развитых стран, но и одновременно сможем к 2035-2040 году переломить тенденцию, и не будет расти СО2, а начнёт сокращаться",- сказал он.

Он также сообщил, что эмиссию СО2 необходимо сократить примерно на 15-16 миллиардов тонн. "Если это мы сделаем, а это уже можно сделать сейчас технологически, то мы можем уже говорить о том, что будущее нашим детям и внукам обеспечено",- заключил Федун.