МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Члены ОПЕК сократят добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, а союзники альянса — на 0,5 миллиона, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегата.

Делегат сообщил агентству, что по новом плану ОПЕК может сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, а союзники — на 0,5 миллиона баррелей.

Кроме того, агентство сообщило со ссылкой на других делегатов, что в рамках неформальной встречи в венском отеле члены ОПЕК продлили свое предложение о значительном сокращении добычи, согласившись с тем, что рекомендованное ранее в четверг сокращение на 1,5 миллиона баррелей в день должно продолжаться до конца года

Страны ОПЕК в четверг приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ в пятницу дополнительное сокращение добычи во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки с возвратом во втором полугодии к текущим условиям сделки.

Сама ОПЕК готова сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а остальные 500 тысяч баррелей предлагает взять на себя союзникам по альянсу, в том числе России. На заседании комитета ОПЕК+ в среду, по данным источника РИА Новости, Россия высказалась против дополнительных сокращений добычи.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года.