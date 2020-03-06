ВЕНА, 5 мар /ПРАЙМ/. ОПЕК решила скорректировать свою рекомендацию по сделке ОПЕК+, теперь организация предлагает увеличить сокращение добычи нефти альянсом на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, вместо только второго квартала, говорится в заявлении организации.

"В свете развития событий на рынке и вслед за внеочередным 178-м заседанием ОПЕК, прошедшим сегодня, главы делегаций ОПЕК провели очередные консультации и решили рекомендовать продление срока предложенной дополнительной корректировки добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, вместо срока до 20 июня 2020 года", — говорится в заявлении.