ВЕНА, 6 мар /ПРАЙМ/. Заседание всех стран ОПЕК+ состоится в пятницу в Вене, нефтяной рынок ждет развязки истории о том, сократит ли альянс дополнительно свою добычу нефти из-за коронавируса: ОПЕК для себя это решение уже согласовала, но слово теперь за Россией.

Накануне в Вене состоялось заседание только стран, входящих в ОПЕК. Как сообщила организация, вспышка коронавируса оказала серьезное негативное влияние на мировой экономический прогноз и прогноз нефтяному рынку в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Так, рост мирового спроса на нефть в 2020 году сейчас прогнозируется на уровне 0,48 миллиона баррелей в сутки против прогноза в 1,1 миллиона баррелей в сутки в декабре 2019 года. При этом в ОПЕК уверены, что дальнейшее развитие ситуации требует пристального мониторинга.

В итоге организация приняла рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ в пятницу дополнительное сокращение добычи во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки с возвратом во втором полугодии к текущим условиям сделки. Сама ОПЕК готова сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а остальные 500 тысяч баррелей предлагает взять на себя союзникам по альянсу, в том числе России.

Однако вечером в четверг переговоры ОПЕК внезапно продолжились в составе только глав делегаций. И неожиданно для всех организация решила скорректировать свою рекомендацию по сделке ОПЕК+. Теперь ОПЕК предлагает увеличить сокращение добычи нефти альянсом на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, вместо только второго квартала.

"Консультации, мониторинг и постоянная оценка условий на рынке показывают крепкую приверженность ОПЕК работать сообща ради восстановления стабильности рынка. Страны Декларации о кооперации (ОПЕК+ — ред.) решительно настроены совместно справиться с нынешним вызовом", — указала ОПЕК в своем вечернем заявлении.

Что качается действующих условий сделки ОПЕК+, то альянс в первом квартале 2020 года сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года. А с учетом добровольного дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией на 400 тысяч баррелей в сутки, общие обязательства ОПЕК+ составляют 2,1 миллиона баррелей в сутки.

ВПЕРЕДИ HAPPY END?

Окончательное решение по судьбе сделки теперь зависит от союзников ОПЕК, формальным лидером которых является Россия. Однако на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, по данным источника РИА Новости, Россия высказалась против дополнительных сокращений добычи, предложив только продление соглашения. Более того, глава Минэнерго РФ Александр Новак покинул эту встречу до ее завершения, что негативно повлияло на нефтяные цены. Тем не менее позднее Новак объяснил, что планово покинул заседание и вернется в Вену в пятницу.

Официально Россия так и не озвучивала свою позицию по сделке ОПЕК+, поэтому рынок пока остается в нервном ожидании. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, однако, уверен в счастливом завершении истории.

Так, комментируя вопрос журналистов о его ожиданиях по согласию России на углубление сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+, Баркиндо ответил: "Все будет хорошо, я глубоко убежден".