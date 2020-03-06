МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру выросло в феврале в месячном выражении на 52 единицы, или на 2,5%, до 2125 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых сократилось на 181, или на 8%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении не изменился по сравнению с январем и составил 791 штуку, в Канаде — вырос на 45 штук, или на 23%, до 249 единиц.

Количество установок в Европе сократилось на 3 штуки (-2,2%), до 130 единиц. На Ближнем Востоке общее число буровых установок также сократилось на 3 штуки (-0,7%) и составило 427 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок выросло на 2 штуки, до 224 штук, в Африке — на 6 штук, или 4%, до 120 единиц. В Латинской Америке показатель вырос на 5 штук (+2,7%), до 184 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.