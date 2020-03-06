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МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российской нефтяной компании "Русснефть" до "CCC+" с "B", говорится в релизе агентства.

"Понижение рейтинга отражает ухудшение ликвидности компании", — объясняет рейтинговое действие агентство. Также Fitch ставит под сомнение практику корпоративного управления "Русснефти".

Агентство ожидает, что "Русснефть" будет генерировать свободный денежный поток (FCF) в 2020-2022 годах, которого, скорее всего, будет недостаточно для погашения долга, который компания взяла у ВТБ.

При этом Fitch отмечает, что бизнес-профиль компании остается хорошим.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.