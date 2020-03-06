МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Российские компании заинтересованы в сохранении существующего объема добычи нефти, сказал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года. Ранее в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться об углублении сокращения нефтедобычи. Как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи всех стран ОПЕК+, альянс будет продолжать работать в рамках хартии сотрудничества, а с 1 апреля обязательств ограничивать добычу ни у кого нет.

"ОПЕК+ прекратил свое существование из-за решения России выйти из сделки, мы не заинтересованы в сокращении добычи. Думаю, что наши компании сохранят действующий объем добычи ресурсов, такой расклад нам выгоден", — сказал сенатор.

Он также полагает, что неспокойная ситуация на мировых рынках, а значит, и спад производства закончится через несколько месяцев, когда решится проблема с коронавирусом. "Летом гриппа не бывает, полагаю, летом все наладится", — заключил парламентарий.