МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило ФАС России совместно с Минпромторгом и Минсельхозом продолжить мониторинг цен на минеральные удобрения и нефтепродукты в рамках подготовки к проведению в 2020 году весенне-полевых работ, сообщается на сайте кабмина.

"ФАС России совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и с участием органов исполнительной власти субъектов РФ продолжить проведение мониторинга цен на минеральные удобрения и нефтепродукты. О результатах ежемесячно докладывать в Правительство РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кабмин рекомендовал органам исполнительной власти субъектов РФ организовать своевременное проведение сезонных полевых работ, обратив внимание на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей финансами, семенами, горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями.

Правительство также поручило обеспечить своевременное доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. Также поручено активизировать работу с товаропроизводителями по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, кабмин поручил обеспечить достижение установленных показателей по развитию растениеводства на период 2020–2024 годов в целях реализации экспортного потенциала в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" и обеспечить информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможности приобретения минеральных удобрений и нефтепродуктов в рамках биржевых торгов.

Добавляется, что правительство поручило представить в Минсельхоз России по завершении сезонных полевых работ информацию об итогах сева сельскохозяйственных культур в текущем году, прогнозе площади озимых культур под урожай будущего года с учётом научно обоснованных севооборотов и конъюнктуры рынка.

Ранее, в начале февраля Минсельхоз сообщил, что весенне-полевые работы из-за теплой зимы в России могут начаться раньше обычного. Сообщалось, что аграрии Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выйдут в поле в ближайшее время.

По оценке Минсельхоза, которая приводилась в конце января, посевная площадь в России в 2020 году прогнозируется на уровне 80,35 миллиона гектаров, что на 1% (на 790,2 тысячи гектаров) больше, чем в 2019 году. Яровой сев планируется провести на площади 51,967 миллиона гектаров (снижение на 0,9%), сев озимых зерновых оценивается в 18,284 миллиона гектаров (плюс 5%).