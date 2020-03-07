МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили электроснабжение в домах более чем 38 тысяч человек в Дагестане, оставшихся без света из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.

Днем в пятницу около 38,5 тысячи человек остались без электричества в Дагестане из-за сильного ветра порывами до 27 метров в секунду.

По данным министерства, без электроснабжения находились жители 21 населенного пункта Кумторкалинского (пригород Махачкалы), Буи?накского, Тарумовского, Каякентского, Бабаюртовского и Кизлярского раи?онов — около 38,4 тысячи человек.

"В 17.35 аварии?но-восстановительные работы завершены", — говорится в сообщении Минэнерго.