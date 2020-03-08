МИНСК, 8 мар /ПРАЙМ/. Россия и Белоруссия сумеют договориться по спорным вопросам в сфере энергетики, на это есть воля лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Мы строим Союзное государство. Наше сотрудничество настолько многопланово… и сотрудничество уже проросло корнями и в человеческих связях, и в образовании, и в здравоохранении — в самых-самых разных сферах. И, конечно, при таком многоплановом сотрудничестве периодически проявляются какие-то проблемы, рабочие вопросы. Но главное, что есть воля у наших лидеров стран решать их и решать в спокойном конструктивном рабочем ключе. Я думаю, что это относится к вопросам, которые сегодня есть, проблемным, в энергетической сфере. Я уверена, они будут разрешены", — заявила Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое вышло в эфир в воскресенье.

Спикер Совета Федерации призвала не преувеличивать и не политизировать масштаб разногласий Минска и Москвы по вопросам поставок энергоносителей. Матвиенко особо отметила, что отношения России и Белоруссии носят стратегический характер.

В настоящее время оба белорусских нефтеперерабатывающих завода работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности они переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра.

Продолжая переговоры с российскими нефтяными компаниями, Минск также ищет альтернативных поставщиков сырья. В текущем марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%.