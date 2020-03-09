МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Мировые СМИ отреагировали на сильный обвал цен на нефть и выразили обеспокоенность в связи с возможными экономическими последствиями.

В понедельник на фоне распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть цена нефти Brent — до 31,43 доллара за баррель. Следом на международном валютном рынке взлетел курс доллара до 72 рублей и евро до 82. Мировые биржи открываются сильным падением.

Газета Wall Street Journal пишет, что цены на нефть обрушились до рекордно низких значений. Последний раз цены достигали такого низкого уровня в 2016 году. Все это произошло на фоне заявления нефтяной компании Saudi Aramco о намерении снизить цены, что, по мнению издания, приведет к ухудшению отношений между Саудовской Аравией и Россией.

В издании пишут со ссылкой на участников ОПЕК и саудовцев, что эти действия – часть "агрессивной кампании" по захвату части доли рынка Москвы и направлены против России. Сообщается также, что в следующем месяце Саудовская Аравия увеличит производство до 10 миллионов баррелей в день, а при необходимости достигнет и максимально возможного уровня в 12 миллионов баррелей в день. Как отмечает газета, причиной резкого снижения цены может стать влияние коронавируса на экономику. Wall Street Journal также сообщает, что цены на золото на торгах в Азии достигли максимальной отметки за семь лет, этот рост, вероятно, продолжится, согласно данным AxiCorp.

В свою очередь газета New York Times указывает, что нефть рухнула более чем на 20% — это самое резкое снижение цены "по крайней мере с 1991 года". Саудовская Аравия и Россия могут достичь компромисса, полагает издание, однако если обвал будет и дальше продолжаться, "ничто не сможет остановить падение цен на нефть до самого низкого уровня, по меньшей мере, за последние пять лет".

Газета добавляет, что такое падение стоимости нефти "навредит производителям во всем мире", в особенности Венесуэле и Ирану, " нефтяные" экономики которых находятся под давлением из-за санкций США. Длительный период низких цен усилит и финансовое давление на американские нефтяные компании с крупной задолженностью. При этом зависящие от нефти страны, такие как Нигерия, Ангола и Бразилия, могут пострадать от значительного экономического спада.

Британские СМИ также уделили внимание обрушению цен на нефть. Газета Times пишет, что Саудовская Аравия таким образом начала "войну" против России в нефтяной отрасли. Один из аналитиков назвал это "эквивалентом объявления войны на нефтяном рынке". Как пишет Financial Times, нефтяная война будет опасной и для рынка "мусорных облигаций" в США. Говоря об эффектах понижения цен на нефть, один из экспертов заявил, что "в понедельник на рынке прольется кровь". Сотрудник Rapidan energy Group отметил, что "это только начало" резкого падения цен.

Газета Washington Post отмечает, что новая "нефтяная война, которую вызвала вспышка коронавируса, привела к резкому падению цен". Издание утверждает, что соглашение о сокращении производства все еще может произойти: совещание ОПЕК на консультативном уровне запланировано на конец марта. Издание приводит текст бизнесмена Али Хедери, бывшего эксперта по Ближнему Востоку в компании Exxon. В своем Twitter он написал, что цена на нефть "в 20 долларов" вполне реальна в 2020 году. По его словам, обрушение цен на нефть имеет "огромные геополитические последствия".