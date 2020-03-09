ПЕКИН, 9 мар /ПРАЙМ/. Китайская компания Sinopec, лидер по объему мощности нефтепереработки в Китае, пока воздерживается от комментариев относительно падения мировых цен на нефть.

"Мы пока не комментируем", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы компании.

Sinopec — одна из ведущих китайских вертикально-интегрированных энергетических и химических компаний. Она является крупным производителем нефти и газа, лидером по объему мощности нефтепереработки в Китае.

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось выходом России из сделки.

По состоянию на 07.41 мск майский фьючерс марки Brent упал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Минутами ранее показатель обновил минимум с января 2016 года. Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также чуть ранее обновив минимум с февраля 2016 года.

Нефтяные котировки обрушились после новостей о том, по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.