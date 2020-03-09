МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Курс норвежской кроны упал до рекордно низкого уровня к доллару, евро и британскому фунту после обвала цен на нефть в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает экономическая газета E24.

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось выходом России из сделки.

Крона подешевела на 3,9% по отношению к евро и на 2,94% по отношению к доллару. Как отмечает издание, это рекордно низкий уровень курса кроны к доллару с октября 2000 года.

"Никогда раньше норвежцам не было так дорого провести отпуск за границей", — отмечает газета.

По мнению газеты, ослабление норвежской валюты также связано с большой неопределенностью на рынках в связи со вспышкой коронавируса.

По состоянию на 07.41 мск майский фьючерс марки Brent упал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Минутами ранее показатель обновил минимум с января 2016 года. Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также чуть ранее обновив минимум с февраля 2016 года.

Нефтяные котировки обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.