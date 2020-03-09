БАКУ, 9 мар /ПРАЙМ/. Цена на нефть ниже 40 долларов за баррель носит риск для бюджета Азербайджана, вероятность девальвации национальной валюты имеется, но на данный момент она не высокая, заявил РИА Новости эксперт-экономист общественного объединения "Содействие экономическим инициативам" Самир Алиев.

По состоянию на 07.41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Минутами ранее показатель обновил минимум с января 2016 года. Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также чуть ранее обновив минимум с февраля 2016 года.

"Как известно, всем этим событиям предшествовал провал соглашения ОПЕК+. Сейчас происходящее рискованно для бюджета Азербайджана, вообще цена ниже 40 долларов носит большой риск для нас", — заявил Алиев.

Отвечая на вопрос о вероятности девальвации национальной валюты – маната, эксперт отметил, что такая вероятность существует.

"Она присутствует всегда, поскольку многое для нас зависит от цен на нефть. Сейчас такая вероятность есть, но не очень высокая. Правительство следим за происходящим", — отметил эксперт, добавив, что многое будет зависеть также и от ситуации с новым коронавирусом.

Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.