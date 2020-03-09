МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Переизбыток предложения нефти на мировом рынке в первом квартале может составить 3,5 миллиона баррелей в день, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, слова которого приводит агентство Блумберг.

Он отметил негативное влияние коронавируса на нефтяной рынок. "Коронавирус оказывает значительное влияние на рынок нефти из-за его непропорционального воздействия на транспорт, особенно авиацию", — сказал Бироль.

"Игра в русскую рулетку на рынке нефти также может привести к серьезным последствиям", — сказал Бироль. По его мнению, такие производители нефти как Ирак, Ангола, Нигерия, могут испытать проблемы со стабильностью экономики. В понедельник на мировом рынке произошел обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20%. Глава МЭА назвал текущую ситуацию на рынке нефти беспрецедентной.

Также, как пишет уже агентство Рейтер, Бироль сказал, что падение цен на нефть ниже 25 долларов за баррель приведет к остановке разработки новых сланцевых месторождений в США.

МЭА в понедельник понизило свой прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2020 года из-за ситуации с коронавирусом и теперь ожидает в базовом сценарии снижения показателя на 90 тысяч баррелей в сутки, а в пессимистичном — на 730 тысяч, таким образом, падение спроса случится впервые с 2009 года. При этом в первом квартале МЭА оценивает падение спроса на 2,5 миллиона баррелей в сутки, но ждет его возвращения к близким к нормальным уровням во втором полугодии.

В то же время МЭА пока не стало менять прогноз роста предложения нефти в мире со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Агентство продолжает ожидать увеличения показателя в 2020 году на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 67,1 миллиона.