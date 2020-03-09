МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Отказ от пластика и его переработка значительным образом не снизят спрос на нефть, эффект от этого за период по конец 2025 года составит примерно 315 тысяч баррелей в сутки, оценивает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом среднесрочном прогнозе Oil 2020.

"Запрет на использование одноразового пластика, цели по переработке и различные инновационные технологии в этой сфере, если они будут внедрены в полном объеме, окажут лишь умеренное влияние на потребление пластика в целом, и, следовательно, на спрос на сырье в течение прогнозируемого периода", — говорится в докладе.

По оценкам агентства, перечисленные выше факторы к концу 2025 года могут увеличить снижение спроса на нефть до 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 380 тысячами в 2019 году, и в чистом виде прирост составит 315 тысяч баррелей в сутки за шесть лет. В относительном выражении это эквивалентно потере около 5% роста спроса на нефть, ожидаемого МЭА в период с 2019 года по конец 2025 года (плюс 5,8 миллиона баррелей в сутки).

При этом, отмечает МЭА, основными факторами неопределенности в прогнозировании этого вопроса остаются плохое качество данных о спросе на пластик в мире и потребительском поведении.