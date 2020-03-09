ВАШИНГТОН, 9 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Ситуация на рынке нефти принесет сланцевой индустрии США коррекцию, но говорить, что ей будет нанесен непоправимый ущерб или она не переживет этого, нельзя, заявил в беседе с РИА Новости бывший советник главы Минэнерго США Чарльз Макконнелл.

По его словам, американские производители уже пережили стоимость нефти в 20 долларов за баррель, переживут и в этот раз. Что касается того, кто окажется в выигрыше, он считает, что от такого падения цен на нефть проиграют все: и Саудовская Аравия, и Россия, и США.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Банк Goldman Sachs на фоне паники на нефтяном рынке не исключил падения стоимости барреля нефти до 20 долларов.

"То, что происходит на рынке, не является для меня сюрпризом. Но мы жили и выживали при цене 20 долларов за баррель, переживем и сейчас. Безусловно, будут выжившие и будут проигравшие. Такое положение дел — повод для консолидации, ухода с рынка слабых игроков. Останутся сильнейшие с эффективной моделью бизнеса, которые используют новейшие технологии добычи", — заявил он.

По его словам, рассматривать ситуацию так, что от нее кто-то из игроков получит выгоду, не стоит.

"Никто на рынке — ни Россия, ни Саудовская Аравия, ни США — не будут в выигрыше от такой ситуации. То, что необходимо отметить здесь, — что потребители, не связанные с энергетикой, увидят драматическое снижение цены на бензин, и они будут рады этому", — добавил он.

Эксперт добавляет, что ситуация на рынке стабилизируется и рынок отыграет свое.

"На рынке есть спрос и он никуда не денется, а это значит, что со временем цена скорректируется. Как говорят старожилы, лучший рецепт от низкой цены — это низкая цена, как и от завышенной цены, впрочем", — заключил он.