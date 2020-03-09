МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Правительство России уделит особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе, сообщил на совещании кабмина министр энергетики Александр Новак.

Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл в понедельник совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

"Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", – сообщил министр энергетики.