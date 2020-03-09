МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+ на II квартал, но партнёры по ОПЕК выбрали наращивание добычи и борьбу за долю рынка, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл в понедельник совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

"Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка", — говорится в сообщении.

Министр энергетики отметил, что по итогам встречи министров стран ОПЕК+ 6 марта в Вене отсутствует решение о продлении действующего на тот момент соглашения о сокращении добычи.