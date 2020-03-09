МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть на 30% после распада договорённостей ОПЕК+ привело к потерям стран ОПЕК более чем 500 миллионов долларов, подсчитало агентство Рейтер.

"В общем, исходя из среднего объема добычи стран ОПЕК в феврале, члены организации потеряли более 500 миллионов долларов дохода", — указывает агентство.

Его эксперты отмечают, что по большей части нефть — основной источник дохода для членов ОПЕК, и такое резкое падение цен оказывает давление на экономику, "некоторые из которых, такие как Иран и Венесуэла, уже находятся на краю".

Нефтяные котировки ещё ночью обвалились более чем на 30% после новостей о том, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

Правда, к текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до 17-18%.