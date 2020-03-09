МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году достигнет пика на уровне 11,9 миллиона баррелей в сутки и затем перейдет к снижению, полает Международное энергетическое агентство (МЭА).

"В долгосрочной перспективе ожидается незначительное снижение добычи (в России — ред.), если цены останутся у нынешних уровней, а налоговая система не изменится. По прогнозам, общее производство нефти достигнет пика на уровне 11,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, а затем перейдет к постепенному снижению", — говорится в среднесрочном прогнозе МЭА Oil 2020.

"В целом нефтепроизводство в России снизится на 210 тысяч баррелей в сутки к 2025 году, до 11,4 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча только нефти и конденсата снизится с 11,25 миллиона баррелей в сутки в 2019 году до 11 миллионов баррелей в сутки к концу прогнозируемого периода (2025 год — ред.)", — заключает МЭА.