БЕРЛИН, 9 мар /ПРАЙМ/. В минэкономики ФРГ объявили об отмене традиционной энергетической конференции 24-25 марта из-за коронавируса.

"К сожалению, мы должны отменить Berlin Energy Transition Dialogue — 2020 из-за коронавируса. Безопасность участников для нас на первом месте", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.

Ранее в МИД ФРГ объявили аккредитацию на ежегодную конференцию Berlin Energy Transition Dialogue, которая должна была пройти 24-25 марта в немецкой столице. Конференция по вопросам мировой энергетической политики при участии высокопоставленных гостей — министров и глав международных организаций — проходит в рамках двухдневного форума на площадке МИД ФРГ.