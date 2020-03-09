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ТЕГЕРАН, 9 мар /ПРАЙМ/. Отсутствие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти является неожиданным фактом, который отрицательно скажется на сотрудничестве ОПЕК и других стран, заявил РИА Новости представитель миннефти Ирана Касра Нури.

"Мы убеждены, что отсутствие консенсуса стран ОПЕК и не входящих в нее стран является неожиданным событием и отрицательным для сотрудничества обеих сторон, которое в течение предыдущих двух лет имело позитивное влияние в вопросе обеспечения их интересов", — сказал собеседник агентства.

Иран считает, что для сохранения баланса на нефтяном рынке необходимо сокращение предложения, в связи с чем "рано или поздно" переговоры для достижения взаимопонимания по этому вопросу окажутся необходимыми, добавил Нури.

"Иран, будучи одной из наиболее эффективных стран ОПЕК, не будет пренебрегать какими-либо усилиями по спасению рынка нефти", — сообщил представитель миннефти Ирана.

Говоря о влиянии результатов встречи ОПЕК+, он заявил, что последующее сокращение цен на нефть не принесет значительного вреда экономике Ирана с учетом уже имеющихся санкций со стороны США и "особой ситуации". На других же странах падение цен скажется отрицательно, добавил Нури.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара (минимум с февраля 2016 года), WTI — до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке — доллар стоил дороже 75 рублей, евро — выше 86 рублей.