МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов, британский индекс FTSE 100 уменьшился на 7,69%, до 5965,77 пункта, французский CAC 40 — на 8,39%, до 4707,91 пункта, немецкий индекс DAX — на 7,94%, до 10631,63 пункта.

В то же время падение итальянского FTSE MIB оказалось сильнее и достигло 11,17%, до 18475,91 пункта.

Поводом для распродаж на фондовых рынках стал спад на мировом рынке нефти. Более всего по итогам торгов "пострадали" нефтяные компании европейского региона — акции Royal Dutch Shell снизились в цене более чем на 17%, BP — на 19,5%, Total — на 16,6%.

Нефтяные котировки ночью обвалились более чем на 30% после новостей о том, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения по сокращению добычи, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.