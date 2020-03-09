МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо" не меняли цены на технику, сеть "Связной" не получала сообщений от партнеров о росте стоимости продукции, сообщили РИА Новости представители компаний.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке — доллар стоил дороже 75 рублей, евро — выше 86 рублей.

"М.Видео" и "Эльдорадо" продолжают плановые акции и распродажи, цены на технику не меняли", — сказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

Пресс-служба компании "Связной" сообщила, что в настоящий момент сеть не получала официальных сообщений от партнеров о повышении стоимости продукции.