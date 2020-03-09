МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Нигерия планирует нарастить добычу нефти, в силу того что соглашение ОПЕК+ осталось непродлённым, следует из слов министра нефти этой страны Тимипре Силвы.

"Очевидно, что мы будем наращивать добычу, поскольку сейчас такая тенденция. У нас есть возможность увеличить добычу до более чем 2 миллионов баррелей в день", — сказал Силва. Его слова приводит агентство Блумберг.

Он также сказал, что странам ОПЕК+ может понадобиться еще один раунд переговоров после того, как новости об исчерпании соглашения вызвали ценовую войну. "Мы считаем, что в ближайшие дни, когда все мы начнем наблюдать эффект от снижения цен, ОПЕК и ОПЕК+, возможно, понадобится встретиться снова и пересмотреть свои позиции", — сказал Силва.

Нефтяные котировки в ночь на понедельник обвалились более чем на 30% после новостей о том, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.